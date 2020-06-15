شكرا لمتابعة خبر عن مطالبات بـ«الشورى» لتمكين العنصر الوطني بالصناعات العسكرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):ارتفعت مطالبات في مجلس الشورى، اليوم الاثنين، إلى الهيئة العامة للصناعات العسكرية، بالتوسع في التعاون مع الجامعات ومراكز الأبحاث في تطوير تقنيات الصناعات العسكرية.
وطالب المجلس، في مستهل جلسته العادية الرابعة والأربعين للسنة الرابعة من الدورة السابعة (عن بعد) المنعقدة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، الهيئة العامة للصناعات العسكرية بدراسة الاستفادة من بيوت الخبرة العالمية المتقدمة.
ويأتي ذلك مع التركيز على تدريب وتمكين العنصر الوطني وإكسابه الخبرة في هذا المجال؛ فيما ناشد الهيئة بتوضيح مراحل إستراتيجيتها والخطة الزمنية التي تعتزم تطبيقها لتحقيق هدفها.
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