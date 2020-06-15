شكرا لمتابعة خبر عن إحالة معنف زوجته وأطفاله بالدمام إلى السجن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

قررت الجهات المعنية في الدمام، اليوم الاثنين، إحالة مقيم عمل على تعنيف زوجته وأطفاله وحبسهم وتعذيبهم مما أدى إلى دخول زوجته في غيبوبة مؤقتة، إلى السجن العام، فيما كانت صحيفة "صدى" قد تناولت الواقعة منذ بدايتها.

وجاء ذلك بعد تسجيل أقوال الطرفين في القضية، فيما غادرت المرأة إلى مكة مع والدها لاستكمال علاجها، بعدما عولجت في مستشفى الدرب العام وتم إسكانها وتوفير كافة احتياجاتها والاهتمام بوضعها الصحي حتى مغادرتها.

وكانت الزوجة قد دخلت في غيبوبة مؤقتة أثناء التعنيف ومن ثم فاقت منها بعد أيام؛ لتستدعي الجهات المعنية ولي أمر المعنّفة وهي أم لثلاثة أبناء، وقدم من مكة المكرّمة لاستكمال الإجراءات والبقاء مع ابنته حتى الانتهاء من التحقيقات.