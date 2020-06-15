تقويم التعليم تفتح التسجيل في اختباري قدرات الجامعيين وكفايات اللغة الإنجليزية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن فتح التسجيل في اختباري قدرات الجامعيين وكفايات اللغة الإنجليزية عبر مقرات الاختبارات المحوسبة. أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن فتح التسجيل في اختباري قدرات الجامعيين وكفايات اللغة الإنجليزية عبر مقرات الاختبارات المحوسبة. وأوضحت الهيئة عبر حاسبها "توتير" كيفية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني. وللتسجيل إضغط الرابط التالي من هنــــــــا .

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