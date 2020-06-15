شكرا لمتابعة خبر عن انطلاق الرحلة السادسة للمواطنين الراغبين بالعودة من أستراليا اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كانبرا (صدى): أعلنت سفارة المملكة بأستراليا اليوم ان سادس الرحلات الإستثنائية للمواطنين الراغبين في العودة ، غادرت أستراليا اليوم. أعلنت سفارة المملكة بأستراليا اليوم ان سادس الرحلات الإستثنائية للمواطنين الراغبين في العودة ، غادرت أستراليا اليوم. وقالت السفارة بأنها قامت بتسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بمغادرتهم وضمان سلامتهم. وياتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله.

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