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انطلاق الرحلة السادسة للمواطنين الراغبين بالعودة من أستراليا اليوم

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الرياض - علي القحطاني - كانبرا (صدى):

أعلنت سفارة المملكة بأستراليا اليوم ان سادس الرحلات الإستثنائية للمواطنين الراغبين في العودة ، غادرت أستراليا اليوم.

وقالت السفارة بأنها قامت بتسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بمغادرتهم وضمان سلامتهم.

وياتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله.

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