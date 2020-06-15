شكرا لمتابعة خبر عن استكشاف الجراد ومراقبة الغابات بواسطة طائرات بدون طيار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تتجه وزارة البيئة والمياه والزراعة، خلال الأسبوعين القادمين، لاستخدام طائرات بدون طيار في القطاع الزراعي؛ حيث ستنضم إلى الخدمة في القطاع الزراعي لتساعد في استكشاف الجراد ووقاية المزروعات وحماية الثروة الحيوانية ومراقبة الغابات.

وتشمل نوعين من الطائرات هي طائرة مجنحة eBee X Fixed-wing Drone، وهي طائرة خفيفة الوزن 1.5 كجم وتطير لمدة 90 دقيقة وتقطع مسافة 80 كيلومتراً ذهاباً وإياباً.

وتعد تلك الطائرة قادرة على مسح واستكشاف الغطاء النباتي الحديث بعد سقوط الأمطار بدقة عالية في مواقع يصعب الوصول لها والمحببة لتكاثر الجراد، فضلًا عن قدرتها على تحليل بيانات الغطاء النباتي ومعرفة مواقع نقص العناصر في النبات ومراقبة مشاريع الثروة الحيوانية والمحميات والغابات.