شكرا لمتابعة خبر عن بدء تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

دخل قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس، الذي اتخذته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حيز التنفيذ، اليوم الاثنين، وذلك على جميع منشآت القطاع الخاص من الساعة الـ12 ظهرًا إلى الساعة الـ3 مساءً.

وأوضحت الوزارة، أنه يستمر حظر العمل تحت أشعة الشمس حتى الـ15 من سبتمبر؛ حرصًا منها على الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، والتزامها بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمالة.