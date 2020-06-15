وزارة الشؤون البلدية والقروية تطلق خدمة “حاسبة الرسوم المعلوماتية”

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أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية خدمة “حاسبة الرسوم المعلوماتية” عبر منصتها الإلكترونية “بلدي”.
وتهدف الخدمة إلى تسهيل حساب الرسوم البلدية لخدمات الرخص التجارية، والإنشائية، والشهادة الصحية، ورخص الحفريات، ورخص أبراج الاتصالات… وغيرها من الخدمات البلدية، كما أنّها لا تقتصر على المستفيدين، بل إنها تعتبر خدمة مرجعية لموظفي الأمانات و البلديات.
ويمكن للمستفيدين الاستفادة من الخدمة من خلال الدخول إلى منصة بلدي، واتباع الخطوات التالية:
• تسجيل الدخول إلى “منصة بلدي”
• اختيار “خدمات الرخص التجارية”
• اختيار “خدمة تعديل رخصة”
• الضغط على “تصحيح النشاط”
• إدخال “سبب تصحيح النشاط”
• اختيار “النشاط الجديد”
• إدخال كافة البيانات المطلوبة
• الضغط على “حساب الرسوم”
ولمعرفة المزيد من التفاصيل عن الخدمة يمكن زيارة منصة بلدي من خلال الرابط التالي:
انقر هنا للدخول للحاسبة
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