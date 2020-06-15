بالفيديو.. تفاصيل أول صلح «عن بعد» في قضية قتل بالأحساء

عبر منصة «تراضي» التابعة لوزارة العدل
تم تسجيل أول صلح في قضية قتل بالأحساء، عبر منصة «تراضي» التابعة لوزارة العدل، والتنازل عبر الاتصال المرئي لدى المحكمة في أقل من نصف ساعة.
وقال مساعد الأمين العام لمركز المصالحة بوزارة العدل، بدر العنزي، في مداخلة هاتفية عبر برنامج «يا هلا» المذاع على «روتانا خليجية»، إن منصة «تراضي» استقبلت منذ بداية جائحة كورونا قرابة 15 ألف طلب، وكان من ضمن تلك الطلبات قضية الصلح في قضية قتل بالأحساء.
وتابع العنزي قائلًا: إن أحد المسجونين بسجن الأحساء تواصل مع ذويه وأخبرهم أن وزارة العدل أطلقت خدمة للصلح عن بعد، فتواصل ذوو المسجون مع منصة تراضي، واستغرقت مداولات الصلح التي تمت «عن بعد» بين جميع الأطراف قرابة الأسبوعين وكُللت بالنجاح.
وأضاف أنه تم عقد الجلسة «عن بعد» وتم فيها توثيق تنازل ولي الدم عن الجاني، والتوقيع الإلكتروني على جميع المستندات اللازمة.
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