أمير عسير يوجه بتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين على مدار الـ24 الساعة

وجّه أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، باستمرار تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين، عبر مركز الاتصال بالإمارة، على مدار الـ24 ساعة.

وذكرت إمارة عسير- عبر حسابها بتويتر- أن قرار أمير المنطقة، جاء وفقًا للتوجيهات السامية الصادرة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن الاتصال يتم عبر (أبشر)، أو قنوات الاتصال التالية:

سنترال الإمارة (017231100)، الفاكس رقم (0172250816 – 0172240004)، الواتساب (0556060925 – 0556060312)، البريد الإلكتروني التالي : [email protected]

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