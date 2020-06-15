بالفيديو.. عبدالعزيز النمر.. قصة شاب ترك الوظيفة المربحة وفضّل العيش بالجبال

ترك الشاب عبدالعزيز النمر، حياة الوظيفة ليستقر متنقلًا بين الجبال، ومشجًعا على ممارسة رياضة السير، في قصة ربما تبدو للبعض غريبة.

النمر حكى قصته خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «يا هلا» المذاع على «روتانا خليجية»، قائلًا: إنه نشأ في مدينة الدمام، وهي مدينة بلا جبال، ولكنه خلال فترة ابتعاثه بإحدى مدن ولاية أريزونا الأمريكية، كانت الجبال تحيطه من كل جانب، ومن هنا بدأت علاقته بالجبال والسير.

وتابع النمر صاحب الـ28 عامًا، قائلًا: إن موضوع الجبال والسير بها، بدأ عنده كنوع من الرياضة، ثم تطور إلى الشغف بالجبال وعالمها، وظل يقضى معظم وقته بها.

وأضاف، أنه كان يطلع الجبل لرؤية الشروق أو الغروب فقط، ثم بعد ذلك كان يقضي باليوم واليومين والأسبوع بالجبال، مشيرًا إلى أنه ترك وظيفته في مجال التسويق الرقمي بداية 2018م، وذلك بعد 3 سنوات من العمل في هذا المجال.

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وحول قرار تركه الوظيفة قال النمر، إنه أصعب قرار اتخذه في حياته، موضحًا أن دخله من الوظيفة كان جيدًا، وهو ما جعل قرار تركها أكثر صعوبة، موضحًا أنه لم يكن سعيدًا في وظيفته لعدم تأقلمه مع الحياة المكتبية والعيش بين أربعة جدران وفترة الدوام، فهو يحب البقاء في الجبال والهواء الطلق.

وأضاف النمر، أن الأغلبية لم تكن موافقة على قرار تركه الوظيفة؛ باعتباره قرارًا خاطئًا، لكنه كان مقتنعًا بما فعله.

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