السعودية اليوم / جامعة الملك عبدالعزيز تعلن عن شروط القبول وآليات المفاضلة لبرامج الدراسات العليا



جدة 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واس

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة بعمادة الدراسات العليا عن شروط القبول وآليات المفاضلة لبرامج الدراسات العليا، والتي جاءت تيسيرًا للمتقدمين خاصة خلال هذه الفترة في ضل ظروف جائحة

وتضمنت بعض برامج الدراسات العليا "العامة" التي تم استحداثها مؤخراً، وبرامج الدراسات العليا النوعية "برسوم مالية"، حيث سيتاح التقديم على هذه البرامج خلال الفترة من يوم الأحد 22 /10 /1441هـ إلى يوم الثلاثاء 2 /11/ 1441هـ .

وقالع ميد الدراسات العليا الدكتور سعود بن مستور السلمي، إنه نظرًا للظروف الاستثنائية لجائحة كورونا، ومراعاةً لمصلحة المتقدمين الراغبين في الالتحاق ببرامج الدراسات العليا بالجامعة لاستكمال مسيرتهم التعليمية، ممن يتعذر عليهم إجراء اختبار القدرات العامة للجامعيين واختبار اللغة الإنجليزية، فقد أقرت العمادة ضوابط وآليات مفاضلة جديدة تضمن سهولة التقديم والعدالة في التقييم، ولمعرفة البرامج المتاحة وشروط وآليات المفاضلة نأمل زيارة موقع عمادة الدراسات العليا بوابة القبول.

وأشاد الدكتور السلمي بدعم وتوجيه معالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور يوسف بن عبدالعزيز التركي، التي تسعى إلى تيسير إجراءات المتقدمين والمتقدمات للدراسة، وتحقيق ما يسهم في رفع مستوى التعليم الأكاديمي العالي تعزيزًا للتنمية الثقافية والفكرية في المملكة، متمنياً للمتقدمين التطور العلمي وتحقيق الإنجاز والغايات.

// انتهى //

11:58ت م

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جدة 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واسأعلنت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة بعمادة الدراسات العليا عن شروط القبول وآليات المفاضلة لبرامج الدراسات العليا، والتي جاءت تيسيرًا للمتقدمين خاصة خلال هذه الفترة في ضل ظروف جائحة كورونا المستجد .وتضمنت بعض برامج الدراسات العليا "العامة" التي تم استحداثها مؤخراً، وبرامج الدراسات العليا النوعية "برسوم مالية"، حيث سيتاح التقديم على هذه البرامج خلال الفترة من يوم الأحد 22 /10 /1441هـ إلى يوم الثلاثاء 2 /11/ 1441هـ .وقالع ميد الدراسات العليا الدكتور سعود بن مستور السلمي، إنه نظرًا للظروف الاستثنائية لجائحة كورونا، ومراعاةً لمصلحة المتقدمين الراغبين في الالتحاق ببرامج الدراسات العليا بالجامعة لاستكمال مسيرتهم التعليمية، ممن يتعذر عليهم إجراء اختبار القدرات العامة للجامعيين واختبار اللغة الإنجليزية، فقد أقرت العمادة ضوابط وآليات مفاضلة جديدة تضمن سهولة التقديم والعدالة في التقييم، ولمعرفة البرامج المتاحة وشروط وآليات المفاضلة نأمل زيارة موقع عمادة الدراسات العليا بوابة القبول.وأشاد الدكتور السلمي بدعم وتوجيه معالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور يوسف بن عبدالعزيز التركي، التي تسعى إلى تيسير إجراءات المتقدمين والمتقدمات للدراسة، وتحقيق ما يسهم في رفع مستوى التعليم الأكاديمي العالي تعزيزًا للتنمية الثقافية والفكرية في المملكة، متمنياً للمتقدمين التطور العلمي وتحقيق الإنجاز والغايات.// انتهى //11:58ت م0051

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