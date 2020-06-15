السعودية اليوم / محافظة جدة تشهد إقامة منتدى جمعيات المجتمع المدني للبيئة "عن بعد"



جدة 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واس

تشهد محافظة جدة بعد غدٍ، إقامة المنتدى الافتراضي الأول لجمعيات المجتمع المدني للبيئة والتنمية المستدامة بعنوان "التوعية البيئية والاستثمار الأخضر"، الذي تنظمه جمعية البيئة

وأوضحت رئيس مجلس إدارة جمعية البيئة السعودية رئيس المنتدى الدكتورة ماجدة بنت محمد أبو راس أن المنتدى الذي يستمر على مدى يومين يعد استكمالاً لمبادرات الجمعية التي اطلقتها تحت شعار "بيئتي خط الدفاع الأول" بالتزامن مع اليوم العالمي للبيئة واليوم العالمي للمسؤولية الاجتماعية، مشيرة إلى أن المنتدى ينشر التوعية العامة بالقضايا البيئية وتطوير السلوك الإيجابي لأفراد المجتمع ومشاركة الجهد الحكومي في حماية البيئة .

وأكدت أن المنتدى الافتراضي الأول لجمعيات المجتمع المدني للبيئة والتنمية المستدامة يسلط الضوء على أهمية دور جمعيات المجتمع المدني في تحقيق التكامل المؤسسي وفق ما تنشده رؤية المملكة 2030 لدعم وتمكين القطاع الثالث من خلال مشاريع ذات أثر مجتمعي كبير، مما ينعكس على تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال برامج ومبادرات مستدامة تحول عمل الجمعيات من مفهوم البرامج المحددة المتقطعة إلى مفهوم الاستدامة والاقتصاد الدائري للمشاريع .

وأضافت أن المنتدى يحمل رؤية وضع آلية شراكة وتعاون لتوحيد جهود الجمعيات للمحافظة على البيئة، وذلك عبر مناقشة الموضوعات ذات العلاقة بالتنمية المستدامة في التعليم والتوعية والعمل التطوعي والاستثمار الأخضر والاقتصاد الدائري، في الوقت الذي ينطلق خلاله المنتدى من روح أهداف جمعية البيئة السعودية واستراتيجيتها عبر اقامة مثل هذه المنتديات والفعاليات وورش العمل للمساهمة في دفع عجلة التنمية المستدامة .

// انتهى //

11:52ت م

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جدة 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واستشهد محافظة جدة بعد غدٍ، إقامة المنتدى الافتراضي الأول لجمعيات المجتمع المدني للبيئة والتنمية المستدامة بعنوان "التوعية البيئية والاستثمار الأخضر"، الذي تنظمه جمعية البيئة السعودية ويدشنه "عن بعد" صاحب السمو الأمير متعب بن فهد الفيصل الفرحان رئيس الجمعية التعاونية لنبات اليسر والنباتات الصحراوية بمشاركة مختصين في العمل البيئي والتنمية المستدامة .وأوضحت رئيس مجلس إدارة جمعية البيئة السعودية رئيس المنتدى الدكتورة ماجدة بنت محمد أبو راس أن المنتدى الذي يستمر على مدى يومين يعد استكمالاً لمبادرات الجمعية التي اطلقتها تحت شعار "بيئتي خط الدفاع الأول" بالتزامن مع اليوم العالمي للبيئة واليوم العالمي للمسؤولية الاجتماعية، مشيرة إلى أن المنتدى ينشر التوعية العامة بالقضايا البيئية وتطوير السلوك الإيجابي لأفراد المجتمع ومشاركة الجهد الحكومي في حماية البيئة .وأكدت أن المنتدى الافتراضي الأول لجمعيات المجتمع المدني للبيئة والتنمية المستدامة يسلط الضوء على أهمية دور جمعيات المجتمع المدني في تحقيق التكامل المؤسسي وفق ما تنشده رؤية المملكة 2030 لدعم وتمكين القطاع الثالث من خلال مشاريع ذات أثر مجتمعي كبير، مما ينعكس على تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال برامج ومبادرات مستدامة تحول عمل الجمعيات من مفهوم البرامج المحددة المتقطعة إلى مفهوم الاستدامة والاقتصاد الدائري للمشاريع .وأضافت أن المنتدى يحمل رؤية وضع آلية شراكة وتعاون لتوحيد جهود الجمعيات للمحافظة على البيئة، وذلك عبر مناقشة الموضوعات ذات العلاقة بالتنمية المستدامة في التعليم والتوعية والعمل التطوعي والاستثمار الأخضر والاقتصاد الدائري، في الوقت الذي ينطلق خلاله المنتدى من روح أهداف جمعية البيئة السعودية واستراتيجيتها عبر اقامة مثل هذه المنتديات والفعاليات وورش العمل للمساهمة في دفع عجلة التنمية المستدامة .// انتهى //11:52ت م0050

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