السعودية اليوم / إعادة تشغيل المطارات البلجيكية وفتح الحدود مع دول شنغن



بروكسل 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واس

قامت السلطات البلجيكية صباح اليوم ، بتشغيل مختلف مطارات بعد توقف ثلاثة أشهر لحركة الملاحة الجوية بسبب جائحة

وأعلنت إدارة مطار بروكسل العالمي ، أن المطار يشهد اليوم ستين رحلة وصول ومغادرة ، فيما أعلن مطار شارل روا جنوب بلجيكا أن طائرة نقل سياحية غادرت في أول رحلة إلى بلغاريا.

وشددت الحكومة البلجيكية على ضرورة الاستمرار في تدابير الوقاية والتباعد الاجتماعي في مجمل مراحل تشغيل المطارات وتنظيم الرحلات السفر.

وفي ذات السياق أعلنت بلجيكا أسوة بدول منظومة شنغن الأمنية إعادة فتح الحدود الداخلية واستئناف حركة التنقل مع جميع الدول المجاورة .

// انتهى //

11:26ت م

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بروكسل 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واسقامت السلطات البلجيكية صباح اليوم ، بتشغيل مختلف مطارات بعد توقف ثلاثة أشهر لحركة الملاحة الجوية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد وأعلنت إدارة مطار بروكسل العالمي ، أن المطار يشهد اليوم ستين رحلة وصول ومغادرة ، فيما أعلن مطار شارل روا جنوب بلجيكا أن طائرة نقل سياحية غادرت في أول رحلة إلى بلغاريا.وشددت الحكومة البلجيكية على ضرورة الاستمرار في تدابير الوقاية والتباعد الاجتماعي في مجمل مراحل تشغيل المطارات وتنظيم الرحلات السفر.وفي ذات السياق أعلنت بلجيكا أسوة بدول منظومة شنغن الأمنية إعادة فتح الحدود الداخلية واستئناف حركة التنقل مع جميع الدول المجاورة .// انتهى //11:26ت م0042

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