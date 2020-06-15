اقتصادي / سمو أمير الجوف يؤكد على تبني أفضل الممارسات لتحقيق كفاءة الإنفاق العام



سكاكا 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، على تبني أفضل الممارسات والتطبيقات التقنية لتحقيق كفاءة الإنفاق العام وتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد والحد من الهدر والعمل على موائمة البرامج والمبادرات وما يصب في تحقيق رؤية المملكة 2030 .

جاء ذلك خلال الاجتماع المرئي الذي عقده سموه من مكتبه بديوان الإمارة اليوم، بأعضاء الفريق ومشاركة وكيل الإمارة حسين بن محمد آل سلطان، والرئيس التنفيذي لمركز تحقيق كفاءة الانفاق المهندس عبدالرزاق بن صبحي العوجان، مشدداً سموه على الالتزام بسقف الإنفاق المخصص وبشكل منظم، في إمارة المنطقة والمحافظات والمراكز التابعة لها بالشكل الأمثل الذي يحقق كفاءة الإنفاق .

بعد ذلك استعرض سموه أهم التوصيات خلال الاجتماع السابق وما تم تنفيذه منها، كما استمع سمو أمير منطقة الجوف عن آلية العمل بمركز كفاءة الإنفاق وأهم منجزاته خلال الفترة الماضية، وكيفية التعاون بين إمارة المنطقة والمركز للعمل على رفع كفاءة الإنفاق وتحقيق أهداف برنامج التوازن المالي، من خلال خطة العمل التي سيتم العمل بها وتنفيذها بالتعاون مع المركز .

// انتهى //

11:22ت م

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