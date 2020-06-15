

أبها 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واس

تواصل جامعة الملك خالد تقديم برامج مشروع "مبادرون" الذي انطلق مع بداية شهر رمضان المبارك عبر الوسائط الإلكترونية ويستمر حتى نهاية إجازة الصيف مشتملاً على العديد من الفعاليات والبرامج المتنوعة التي تستهدف منسوبي ومنسوبات الجامعة وأبناءهم وبناتهم وطلاب وطالبات الجامعة وأفراد المجتمع من الجنسين.

وأوضح معالي رئيس الجامعة الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي أن البرنامج حظي باهتمام المستفيدين نظرًا لتنوع برامجه وتلبيتها لمتطلبات ورغبات أفراد المجتمع ومنسوبي وطلاب الجامعة، مشيراً إلى أنه يهدف إلى استثمار أوقات الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات الجامعة وأبنائهم وبناتهم ومختلف أفراد المجتمع من الرجال والنساء والعمل على رفع المستوى المعرفي والمهني لهم .

من جهته أوضح المشرف على المشروع الدكتور ناصر منصور طيران أن المشروع خلال المرحلة الأولى منه من بداية شهر رمضان وحتى 24 من الشهر نفسه قدم 22 برنامجًا ما بين مسابقة ودورة تدريبية وندوة ولقاء، تم تنفيذها في 571 ساعة واستفاد منها 27236 مستفيداً ومستفيدة منهم 16903 من الرجال و 10333 من النساء.

وأبان طيران أن البرامج تنوعت بين 6 برامج موجهة لأعضاء هيئة التدريس والموظفين وبرنامجين للطلاب والطالبات و 14 برنامجاً لأفراد المجتمع منها 3 خاصة بالنساء، وقد نفذ البرامج 96 مدربًا وخبيرًا من داخل الجامعة و 48 من خارجها .

// انتهى //

11:18ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / 27 ألف مستفيد ومستفيدة في المرحلة الأولى من مشروع "مبادرون" بجامعة الملك خالد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.