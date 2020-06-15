السعودية اليوم / أمانة نجران تنفذ 640 جولة رقابية على المنشآت التجارية وتغلق 32 محلاً مخالفاً للإجراءات الوقائية



نجران 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واس

نفذت أمانة منطقة نجران خلال اليومين الماضية، 640 جولة رقابية على المنشآت التجارية بمدينة نجران، للتأكد من تطبيق التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عبدالله آل فاضل، أن الجولات الرقابية أسفرت عن إغلاق 32 محلاً مخالفاً للإجراءات الوقائية والاحترازية التي تحد من انتشار فيروس كورونا، لوجود عدد من المخالفات تمثلت في عدم الالتزام بالزي الرسمي، وعدم لبس الكمامات والقفازات، إذ جرى إغلاق المحلات المخالفة وتطبيق نظام الغرامات والجزاءات بحقها .

وبيّن أن قرار الإغلاق يأتي لضمان توفير بيئة آمنة للمتسوقين وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها في وزارة الشؤون البلدية والقروية، مؤكداً استمرار الجولات الرقابية بشكل مكثف على المولات والأسواق والمحال المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة .

// انتهى //

11:16ت م

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نجران 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واسنفذت أمانة منطقة نجران خلال اليومين الماضية، 640 جولة رقابية على المنشآت التجارية بمدينة نجران، للتأكد من تطبيق التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عبدالله آل فاضل، أن الجولات الرقابية أسفرت عن إغلاق 32 محلاً مخالفاً للإجراءات الوقائية والاحترازية التي تحد من انتشار فيروس كورونا، لوجود عدد من المخالفات تمثلت في عدم الالتزام بالزي الرسمي، وعدم لبس الكمامات والقفازات، إذ جرى إغلاق المحلات المخالفة وتطبيق نظام الغرامات والجزاءات بحقها .وبيّن أن قرار الإغلاق يأتي لضمان توفير بيئة آمنة للمتسوقين وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها في وزارة الشؤون البلدية والقروية، مؤكداً استمرار الجولات الرقابية بشكل مكثف على المولات والأسواق والمحال المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة .// انتهى //11:16ت م0038

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