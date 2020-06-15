السعودية اليوم / روسيا تسجل 8246 إصابة جديدة بفيروس كورونا



موسكو 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واس

أعلن مركز إدارة أزمة فيروس

وقال المركز في بيان له إن 143 شخصًا توفوا بسبب الفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل إجمالي الوفيات إلى 7091.

// انتهى //

11:02ت م

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موسكو 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واسأعلن مركز إدارة أزمة فيروس كورونا في روسيا اليوم عن تسجيل 8246 إصابة جديدة بالفيروس مما يرفع إجمالي الإصابات على مستوى البلاد إلى 537210 حالات.وقال المركز في بيان له إن 143 شخصًا توفوا بسبب الفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل إجمالي الوفيات إلى 7091.// انتهى //11:02ت م0035

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