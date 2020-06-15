

القاهرة 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واس

أدان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي ، الهجوم الإرهابي الجبان لتنظيم داعش الإرهابي الذي استهدف قوات الأمن والمدنيين الأبرياء بقرية ميخاس بمدينة خانقين في محافظة ديالى بجمهورية العراق والذي أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.

وأكدَّ الدكتور السلمي فى بيان رسمي له اليوم تضامن البرلمان العربي ووقوفه التام مع العراق في حربها على الإرهاب والجماعات الإرهابية، ودعمه في كل ما يتخذه من إجراءات للتصدي للجماعات الإرهابية المتطرفة، معبراً عن تثمين البرلمان العربي العالي للجهود التي تبذلها القوات المسلحة العراقية لحماية أمن العراق وسلامة أراضيه، والدفاع عن أبنائه ضد مخططات الجماعات الإرهابية الخبيثة وأعمالها الإرهابية الجبانة التي تستهدف أمن واستقرار العراق.

// انتهى //

10:56ت م

0034





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / رئيس البرلمان العربي يُدين الهجوم الإرهابي لتنظيم داعش بمحافظة ديالى العراقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.