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شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. أمر ملكي بتشكيل أول مجلس للنيابة العامة والان مع التفاصيل
الإثنين 15 يونيو 2020
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمراً ملكياً بتسمية سبعة من أعضاء النيابة العامة أعضاءً في مجلس النيابة العامة لمدة أربع سنوات، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).
وثمَّن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، رئيس مجلس النيابة العامة، صدور الأمر الملكي، وما تحظى به النيابة العامة من دعم كبير من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده في سبيل تعزيز منظومة العدالة الناجزة في مرفقها، وتطوير نظامها وترسيخ أعمالها القضائية بما يمكّنها من ممارسة اختصاصاتها باستقلال تام وفقاً لأحدث أنظمة النيابات القضائية عالمياً.
وقال المعجب: "إن هذا الأمر الملكي يأتي دعماً لمجلس النيابة العامة في مباشرة أعماله المنصوص عليها نظاماً، كأول مجلس يحظى بشرف التسمية من خادم الحرمين الشريفين"، متمنياً التوفيق والإعانة لأعضاء المجلس في القيام بمسؤولياتهم.
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