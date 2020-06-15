خسائر حادة للنفط وبرنت يهبط إلى 37 دولارًا للبرميل

2020-06-15

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

انخفض سعر النفط الخام بأكثر من 4% اليوم الاثنين، حيث تم تداول خام برنت عند سعر 37.55 دولار للبرميل وخام غرب تكساس الوسيط بسعر 34.68 دولار للبرميل.

ويأتي ذلك بسبب مخاوف المستثمرين من ظهور موجة ثانية من وباء فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، مع تأكيد بكين نحو 100 إصابة جديدة بالفيروس على مدار اليومين السابقين.

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وتثير هذه المجموعة الجديدة المخاوف من استمرار المرض في إحداث الدمار في أكبر اقتصاد في العالم.

وكان ارتفع سعر خام برنت يوم الاثنين من الأسبوع الماضي مسجلًا 43.19 بعد انخفاضات حادة بسبب تفشي الفيروس، لكن انتعاش الأسعار لم يستمر، ويتوقع المحللون استمرار الانخفاض.

وأدى ذلك الانخفاض في أسعار النفط إلى انخفاض سعر واحدة من أكبر شركات النفط الخام في العام، بريتش بتروليوم بأكثر من 4% بعد أن صدمت الشركة السوق بإعلانها عن تخفيض كبير في القيمة، وتم تداول سعر سهم الشركة عند 309 جنيهات إسترلينية، منخفضًا عن أعلى مستوى له في الأسبوع الماضي عند تداوله بـ 360 جنيهًا إسترلينيًا، وإجمالًا انخفض سعر سهم الشركة بأكثر من 35% هذا العام.

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