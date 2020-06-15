شاهد.. كيف تهاجم خلايا المناعة الخلايا السرطانية قبل تكون الورم؟

2020-06-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشر د. فهد الخضيري، عالم أبحاث في تخصص المسرطنات والحاص على دكتوراه PhD انقسام خلايا السرطان، عبر حسابه في “تويتر”، مقطع فيديو أوضح من خلاله كيف تهاجم خلايا المناعة الخلايا السرطانية في جسم الإنسان لمقاومة الأورام والأمراض.

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وقال الخضيري، معلقا على المقطع: “شاهد كيف تهاجم خلايا المناعة (T Cell) الخلايا السرطانية وتقتلها داخل خلايا جسم الإنسان (قبل تكوّن الورم) وهو لا يشعر بهذا الإعجاز والدقة والحماية اليومية.

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