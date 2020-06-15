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المسند يتوقع هطول أمطار على مرتفعات عسير والباحة
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، اليوم الاثنين، هطول أمطار على أجزاء من مرتفعات عسير والباحة.
وقال عبدالله المسند، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: “اليوم الاثنين لا زالت التوقعات المطرية باقية على أجزاء من مرتفعات عسير والباحة .. هذا والله أعلم”.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بحبات من البرد ورياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على شرق وجنوب شرق المملكة و السواحل الشرقية و الغربية للمملكة.
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