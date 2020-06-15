، بعد غيبوبتها واستدعاء والدها.. "معنّف زوجته" إلى السجن العام بجازان ،

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أحالت الجهات المعنية، مقيماً تسبب في تعنيف زوجته وهما من جنسية آسيوية ودخولها غيبوبة مؤقتة، إلى السجن العام؛ وذلك بعد تسجيل أقوال الطرفين في القضية، فيما غادرت المرأة إلى مكة مع والدها لاستكمال علاجها.
وحظيت المرأة على علاج من مستشفى الدرب العام واهتمام كبير من مسؤولي المحافظة ورئيس مركز شرطة الشقيق وشيوخ وأعيان ورجال أعمال وأهالي الشقيق وتم إسكانها وتوفير كافة احتياجاتها والاهتمام بوضعها الصحي حتى مغادرتها، في مبادرة وتفاعل سريع منهم عندما علموا بحالتها ودخولها غيبوبة مؤقتة أثناء التعنيف ومن ثم فاقت منها بعد أيام عدة.
وكانت قد كشفت مصادر "الخليج 365"، أن الجهات المعنية استدعت ولي أمر المعنّفة وهي أم لثلاثة أبناء، وقدم من مكة المكرّمة لاستكمال الإجراءات والبقاء مع ابنته حتى انتهاء الإجراءات النظامية والتحقيقات في التهم الموجهة للزوج، وألزم الأب بأن تكون الزوجة المعنّفة تحت مسؤوليته، قبل أن يغادروا إلى مكة لاستكمال العلاج.
وكانت قد أوقفت الجهات الأمنية بمنطقة جازان، وافدًا آسيويًّا، بتهمة تعنيف زوجته، وبدأت في الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.الجهات الأمنية جازان
15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441 10:48 AM
علاج بمستشفى الدرب واهتمام كبير من مسؤولي المحافظة ومغادرة إلى مكة
أحالت الجهات المعنية، مقيماً تسبب في تعنيف زوجته وهما من جنسية آسيوية ودخولها غيبوبة مؤقتة، إلى السجن العام؛ وذلك بعد تسجيل أقوال الطرفين في القضية، فيما غادرت المرأة إلى مكة مع والدها لاستكمال علاجها.
وحظيت المرأة على علاج من مستشفى الدرب العام واهتمام كبير من مسؤولي المحافظة ورئيس مركز شرطة الشقيق وشيوخ وأعيان ورجال أعمال وأهالي الشقيق وتم إسكانها وتوفير كافة احتياجاتها والاهتمام بوضعها الصحي حتى مغادرتها، في مبادرة وتفاعل سريع منهم عندما علموا بحالتها ودخولها غيبوبة مؤقتة أثناء التعنيف ومن ثم فاقت منها بعد أيام عدة.
وكانت قد كشفت مصادر "الخليج 365"، أن الجهات المعنية استدعت ولي أمر المعنّفة وهي أم لثلاثة أبناء، وقدم من مكة المكرّمة لاستكمال الإجراءات والبقاء مع ابنته حتى انتهاء الإجراءات النظامية والتحقيقات في التهم الموجهة للزوج، وألزم الأب بأن تكون الزوجة المعنّفة تحت مسؤوليته، قبل أن يغادروا إلى مكة لاستكمال العلاج.
وكانت قد أوقفت الجهات الأمنية بمنطقة جازان، وافدًا آسيويًّا، بتهمة تعنيف زوجته، وبدأت في الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.
، بعد غيبوبتها واستدعاء والدها.. "معنّف زوجته" إلى السجن العام بجازان ،
المصدر : الخليج 365
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