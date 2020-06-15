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لا يحترم قوانين ولا مواثيق.. "عرب أوروبا" يشتكون أردوغان للجنائية الدولية

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محمد بن مسعود - الدمام - قالوا: إدارته أثبت للعالم محاولتها نشر الإرهاب في ليبيا وتحويلها إلى منطقة حرب

تعاونت تنسيقية الشباب العربي بأوروبا ومقرها ألمانيا، ومنظمة "كوادر قيادية شبابية" لإصدار بيان لإدانة نقل حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا المرتزقة والجماعات الإرهابية إلى ليبيا.

وقرر مواطنون من جنسيات عربية التقدم بشكاوى للمحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للكشف عن انتهاكات الإدارة التركية التي تعرقل جهود السلام في ليبيا والمنطقة.

ووفق صحيفة "زمان" التركية تابع البيان: "إن قرارات مجلس الأمن بحظر توريد السلاح إلى ليبيا، أصبحت حبرًا على ورق، نتيجة للانتهاكات الصريحة والتدخل التركي المباشر في ليبيا لخدمة الأجندة التوسعية التركية".

وأوضح البيان، أن إدارة أردوغان تثبت للعالم عدم احترامها للقوانين والمواثيق الدولية، بمحاولتها نشر الإرهاب في ليبيا وتحويلها إلى منطقة حرب أهلية.

كما أكدت الكيانات المصرية في الخارج دعمها الكامل لإعلان القاهرة الداعم للحل السياسي في ليبيا.أردوغان تركيا

لا يحترم قوانين ولا مواثيق.. "عرب أوروبا" يشتكون أردوغان للجنائية الدولية

صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-15

تعاونت تنسيقية الشباب العربي بأوروبا ومقرها ألمانيا، ومنظمة "كوادر قيادية شبابية" لإصدار بيان لإدانة نقل حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا المرتزقة والجماعات الإرهابية إلى ليبيا.

وقرر مواطنون من جنسيات عربية التقدم بشكاوى للمحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للكشف عن انتهاكات الإدارة التركية التي تعرقل جهود السلام في ليبيا والمنطقة.

ووفق صحيفة "زمان" التركية تابع البيان: "إن قرارات مجلس الأمن بحظر توريد السلاح إلى ليبيا، أصبحت حبرًا على ورق، نتيجة للانتهاكات الصريحة والتدخل التركي المباشر في ليبيا لخدمة الأجندة التوسعية التركية".

وأوضح البيان، أن إدارة أردوغان تثبت للعالم عدم احترامها للقوانين والمواثيق الدولية، بمحاولتها نشر الإرهاب في ليبيا وتحويلها إلى منطقة حرب أهلية.

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كما أكدت الكيانات المصرية في الخارج دعمها الكامل لإعلان القاهرة الداعم للحل السياسي في ليبيا.

15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441

10:01 AM

قالوا: إدارته أثبت للعالم محاولتها نشر الإرهاب في ليبيا وتحويلها إلى منطقة حرب

تعاونت تنسيقية الشباب العربي بأوروبا ومقرها ألمانيا، ومنظمة "كوادر قيادية شبابية" لإصدار بيان لإدانة نقل حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا المرتزقة والجماعات الإرهابية إلى ليبيا.

وقرر مواطنون من جنسيات عربية التقدم بشكاوى للمحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للكشف عن انتهاكات الإدارة التركية التي تعرقل جهود السلام في ليبيا والمنطقة.

ووفق صحيفة "زمان" التركية تابع البيان: "إن قرارات مجلس الأمن بحظر توريد السلاح إلى ليبيا، أصبحت حبرًا على ورق، نتيجة للانتهاكات الصريحة والتدخل التركي المباشر في ليبيا لخدمة الأجندة التوسعية التركية".

وأوضح البيان، أن إدارة أردوغان تثبت للعالم عدم احترامها للقوانين والمواثيق الدولية، بمحاولتها نشر الإرهاب في ليبيا وتحويلها إلى منطقة حرب أهلية.

كما أكدت الكيانات المصرية في الخارج دعمها الكامل لإعلان القاهرة الداعم للحل السياسي في ليبيا.

، لا يحترم قوانين ولا مواثيق.. "عرب أوروبا" يشتكون أردوغان للجنائية الدولية ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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