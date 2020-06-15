، لا يحترم قوانين ولا مواثيق.. "عرب أوروبا" يشتكون أردوغان للجنائية الدولية ،

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تعاونت تنسيقية الشباب العربي بأوروبا ومقرها ألمانيا، ومنظمة "كوادر قيادية شبابية" لإصدار بيان لإدانة نقل حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا المرتزقة والجماعات الإرهابية إلى ليبيا.
وقرر مواطنون من جنسيات عربية التقدم بشكاوى للمحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للكشف عن انتهاكات الإدارة التركية التي تعرقل جهود السلام في ليبيا والمنطقة.
ووفق صحيفة "زمان" التركية تابع البيان: "إن قرارات مجلس الأمن بحظر توريد السلاح إلى ليبيا، أصبحت حبرًا على ورق، نتيجة للانتهاكات الصريحة والتدخل التركي المباشر في ليبيا لخدمة الأجندة التوسعية التركية".
وأوضح البيان، أن إدارة أردوغان تثبت للعالم عدم احترامها للقوانين والمواثيق الدولية، بمحاولتها نشر الإرهاب في ليبيا وتحويلها إلى منطقة حرب أهلية.
كما أكدت الكيانات المصرية في الخارج دعمها الكامل لإعلان القاهرة الداعم للحل السياسي في ليبيا.أردوغان تركيا
لا يحترم قوانين ولا مواثيق.. "عرب أوروبا" يشتكون أردوغان للجنائية الدوليةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-15
تعاونت تنسيقية الشباب العربي بأوروبا ومقرها ألمانيا، ومنظمة "كوادر قيادية شبابية" لإصدار بيان لإدانة نقل حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا المرتزقة والجماعات الإرهابية إلى ليبيا.
وقرر مواطنون من جنسيات عربية التقدم بشكاوى للمحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للكشف عن انتهاكات الإدارة التركية التي تعرقل جهود السلام في ليبيا والمنطقة.
ووفق صحيفة "زمان" التركية تابع البيان: "إن قرارات مجلس الأمن بحظر توريد السلاح إلى ليبيا، أصبحت حبرًا على ورق، نتيجة للانتهاكات الصريحة والتدخل التركي المباشر في ليبيا لخدمة الأجندة التوسعية التركية".
وأوضح البيان، أن إدارة أردوغان تثبت للعالم عدم احترامها للقوانين والمواثيق الدولية، بمحاولتها نشر الإرهاب في ليبيا وتحويلها إلى منطقة حرب أهلية.
كما أكدت الكيانات المصرية في الخارج دعمها الكامل لإعلان القاهرة الداعم للحل السياسي في ليبيا.
15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441
10:01 AM
قالوا: إدارته أثبت للعالم محاولتها نشر الإرهاب في ليبيا وتحويلها إلى منطقة حرب
تعاونت تنسيقية الشباب العربي بأوروبا ومقرها ألمانيا، ومنظمة "كوادر قيادية شبابية" لإصدار بيان لإدانة نقل حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا المرتزقة والجماعات الإرهابية إلى ليبيا.
وقرر مواطنون من جنسيات عربية التقدم بشكاوى للمحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للكشف عن انتهاكات الإدارة التركية التي تعرقل جهود السلام في ليبيا والمنطقة.
ووفق صحيفة "زمان" التركية تابع البيان: "إن قرارات مجلس الأمن بحظر توريد السلاح إلى ليبيا، أصبحت حبرًا على ورق، نتيجة للانتهاكات الصريحة والتدخل التركي المباشر في ليبيا لخدمة الأجندة التوسعية التركية".
وأوضح البيان، أن إدارة أردوغان تثبت للعالم عدم احترامها للقوانين والمواثيق الدولية، بمحاولتها نشر الإرهاب في ليبيا وتحويلها إلى منطقة حرب أهلية.
كما أكدت الكيانات المصرية في الخارج دعمها الكامل لإعلان القاهرة الداعم للحل السياسي في ليبيا.
، لا يحترم قوانين ولا مواثيق.. "عرب أوروبا" يشتكون أردوغان للجنائية الدولية ،
المصدر : الخليج 365
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