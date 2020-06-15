صورة تاريخية لصلاة الظهر بوادي الشجرة بالمنطقة الشرقية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): نشر متحف الحرب الإمبراطورية ، صورة نادرة لصلاة الظهر في وادي الشجرة في المنطقة الشرقية. نشر متحف الحرب الإمبراطورية ، صورة نادرة لصلاة الظهر في وادي الشجرة في المنطقة الشرقية. وأوضح المتحف أن من إلتقط هذه الصورة البريطاني هاري سانت جون فيلبي المعروف أيضا بـ " الشيخ عبدالله " سنة 1917م خلال رحلته في الجزيرة العربية. ويظهر بالصورة بعض الأشخاص وهم يؤدون الصلاة أسفل شجرة وبجانبهم الإبل خاصتهم.

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