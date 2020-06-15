شكرا لمتابعة خبر عن اختفاء الدخان من مناطق المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

شهدت سوق الدخان ببعض المناطق، أزمة جديدة، تتعلق بعدم توفره في نقاط البيع؛ حيث قال البعض أن عملية اختفاء الدخان مُتعمدة من بعض العصابات، قبل البدء في تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي سترتفع إلى 15% بعد أسبوعين.

وكشفت مصادر، أن تلك العصابات التي تنتمي لجنسيات متعددة تعمل على تكديس كميات كبيرة من الدخان حتى مطلع يوليو المقبل؛ لتحقيق أرباح أكثر.