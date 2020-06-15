شكرا لمتابعة خبر عن أتربة مثارة تسود أجواء أجزاء من تبوك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى):

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على أجزاء من منطقة تبوك، تشمل مدينة تبوك ومحافظة تيماء .

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة السابعة مساءً .