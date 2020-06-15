شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة»: توجه لأقرب عيادة «تطمن» دون موعد حال كان لديك أعراض الفيروس والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكدت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، على الجميع بضرورة التوجه إلى أقرب عيادة تطمن بدون موعد مسبق في حال كان لدى الشخص أعراض الفيروس المستجد.
وقالت وزارة الصحة: " إذا كان لديك أعراض فيروس كورونا المستجد مثل "ارتفاع الحرارة وأعراض تنفسية" توجه مباشرة إلى أقرب عيادة تطمن بدون موعد مسبق" .
وأضافت الوزارة، أنه: " يمكنك استخدام "إذن طبي طارئ" من تطبيق توكلنا للذهاب إلى العيادة أثناء فترة منع التجول.
تفاصيل العيادات على الرابط التالي من هنـــــــــــــــا .
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