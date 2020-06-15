شكرا لمتابعة خبر عن «المسند»: التوقعات المطرية باقية على أجزاء من مرتفعات عسير والباحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، اليوم الاثنين، أن التوقعات المطرية باقية على أجزاء من مرتفعات عسير والباحة.

وقال الدكتور عبدالله المسند، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " ‏اليوم الاثنين لا زالت التوقعات المطرية باقية على أجزاء من مرتفعات عسير والباحة .. هذا والله أعلم " .