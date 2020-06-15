شكرا لمتابعة خبر عن أهالي نجران يؤكدون: صواريخ الحوثي لا تخيفنا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):

على خلفية اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه نجران، السبت الماضي، أكد أهالي المنطقة أنهم يعيشون حياتهم اليومية بشكل طبيعي، ولايخافون تلك الهجمات الفاشلة.

وأكد الأهالي أن الصواريخ الباليستية التي تطلقها المليشيات تتحطم أمام قدرات قوات الدفاعات الجوية السعودية.

يذكر أن الدفاعات الجوية قد تصدت لصاروخ باليستي السبت، أصابت شظاياه عدد من الأشخاص بمنطقة نجران إصابات طفيفة.