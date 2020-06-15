شكرا لمتابعة خبر عن أهالي نجران يؤكدون: صواريخ الحوثي لا تخيفنا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):على خلفية اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه نجران، السبت الماضي، أكد أهالي المنطقة أنهم يعيشون حياتهم اليومية بشكل طبيعي، ولايخافون تلك الهجمات الفاشلة.
وأكد الأهالي أن الصواريخ الباليستية التي تطلقها المليشيات تتحطم أمام قدرات قوات الدفاعات الجوية السعودية.
يذكر أن الدفاعات الجوية قد تصدت لصاروخ باليستي السبت، أصابت شظاياه عدد من الأشخاص بمنطقة نجران إصابات طفيفة.
كانت هذه تفاصيل خبر أهالي نجران يؤكدون: صواريخ الحوثي لا تخيفنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.