شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..معلومات مثيرة عن برج المياه وقصة بنائه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفتت دارة الملك عبدالعزيز معلومات مثيرة عن برج المياه بمدينة الرياض، وقصة بنائه.

وأوضح الباحث في التاريخ عبدالله اليامي، أن البرج أقيم على أنقاض " كازينو " الرياض الذي كان ملتقى للأصدقاء، وهو من تصميم مهندس سويدي يدعى ساوني ليسدوم.

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وأشار اليامي إلى أن وزارة الزراعة والمياه كانت هي الجهة المشرفة على بنائه، لافتا إلى أن البناء في البرج انتهى في شهر شعبان من عام 1391 هـ.

وذكر أن لبناء البرج قصة عجيبة حيث إن الشكل الأسطواني الموجود في الأعلى كان أول ما بُني ووضع على الأرض، ثم بدأ البرج يرتفع تدريجياً وكأنه نبت من الأرض.