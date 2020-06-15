بالفيديو.. فتاة تتورط مع شاب وتستنجد بوالدها

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روى الدكتور خالد بن سعود الحليبي، قصة حقيقية عن فتاة تورطت مع شاب ولكن تراجعت عن فعلتها.

وأكد “الحليبي”، أنه ابتزها بأنها إن لم تذهب عنده فسينشر الصور التي لديه عنها، وظلت في حال سيء طوال الليل تُفكر ماذا تفعل.

وأوضح أن الفتاة قررت عدم الذهاب إليه، وقالت “نار أبي أفضل مما قد يفعله هذا الشاب بي، وأنا استحق ما يفعله أبي بي “.

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وأشار إلى أنها أخبرت والدها بكل شيء، فطلب منها رقم هاتف الشاب، فخرج إلى الجهات المختصة وقدّم بلاغًا عن الحادثة، وبالفعل تم القبض على الشخص وضبط عدد كبير من ضحاياه.

وأفاد بأن البنت أعلنت توبتها وتعلمت الدرس، مشيدًا باحتواء الأب للبنت ووقوفه بجانبها.



