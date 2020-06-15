شاهد.. تشييع جثمان المواطن الذي قُتـل غدراً على يد طباخٍ كان يعمل لديه بالحرجة

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شيّع أقارب الراحل مسفر ناصر وقيان السنحاني – الذي قـتل قبل 6 أيام – جثمانه عصر أمس (الأحد) في مسقط رأسه بمحافظة الحرجة بمنطقة عسير.

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وكان ابن وقيان قد قتـل على يد مقيم يمني، كان يعمل طباخاً لديه، في جريمة تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة بعد نجاح الأجهزة الأمنية في القبض على الجاني خلال ساعتين فقط من وقوع الجريمة.

يُذكر أن نجل الراحل روى أن الجاني كان قد أحضر شخصاً آخر للعمل معه دون إخبار الوالد ما أثار لديه الريبة، فدفع أجرته وطلب منه الرحيل، وفي اليوم التالي خرج الراحل إلى الحرجة ولم يعد، حيث تبين أن القاتل وصديقه استوقفاه وقتلاه داخل سيارته بدافع السرقة.



