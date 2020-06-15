صورة تاريخية نادرة للملك سلمان وهو يتبرع بالدم

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نشرت دارة الملك عبدالعزيز صورة تاريخية نادرة توثق تدشين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حين كان أميرًا للرياض آنذاك، انطلاق الحملة الوطنية للتبرع بالدم.

وجاء ذلك بحسب تغريدة لدارة الملك عبدالعزيز، على حسابها بموقع تويتر، بمناسبة اليوم العالمي للمتبرعين بالدم الذي يحل اليوم.

وتحتفل دول العالم كافّة كل عام باليوم العالمي للمتبرّعين بالدم الموافق اليوم 14 يونيو، حيث أنها فعالية سنوية بمثابة مناسبة تُزفّ فيها آيات الشكر إلى المتبرّعين طوعًا بالدم من دون مقابل لقاء دمهم الممنوح هديةً لإنقاذ الأرواح، ويُرفع فيها مستوى الوعي بضرورة المواظبة على التبرّع به ضمانًا لجودة ما يُوفّر من كمياته ومنتجاته المُتبرّع بها ومستوى توافرها ومأمونيتها لمن تلزمهم من المرضى.

وتساعد عملية نقل الدم ومنتجاته على إنقاذ ملايين الأرواح سنويًا، وبإمكانها أن تطيل أعمار المرضى المصابين بحالات مرضية تهدّد حياتهم وتمتّعهم بنوعية حياة أفضل، وتقدم الدعم لإجراء العمليات الطبية والجراحية المعقّدة. كما تؤدي هذه العملية دوراً أساسياً في إنقاذ أرواح الأمهات والأطفال في إطار رعايتهم، وأثناء الاستجابة الطارئة للكوارث التي هي من صنع الإنسان والكوارث الطبيعية.

وتعدّ خدمات الإمداد بالدم التي تتيح للمرضى سبيل الحصول على الدم ومنتجاته المأمونة بكميات كافية من العناصر الرئيسية لأي نظام صحي فعال، إذ لا يمكن ضمان توفير إمدادات كافية من الدم إلا بفضل عمليات التبرّع به بانتظام من المتبرّعين طوعاً ومن دون مقابل. ولكنّ خدمات الإمداد بالدم الموجودة في بلدان عديدة تواجه تحدّياً في توفير كميات كافية من الدم وضمان جودتها ومأمونيتها في الوقت نفسه.

