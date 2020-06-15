فيديو.. هل تشتري سيارة قبل الضريبة أو بعدها؟

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أكد المهتم بالسيارات حسن قطبي أنه من الأفضل لمن يريد شراء سيارة أن ينفذ تلك الخطوة قبل أن يتم رفع ضريبة القيمة المضافة؛ وبالتالي ارتفاع أسعار السيارات.

وتابع في تصريحات إلى برنامج “الراصد” على قناة الإخبارية، أن الوقت مناسب لشراء السيارة الآن، وأن السيارة تعتبر حياة للبعض بسبب ظروف العمل وما شابه، خاصةً في ظل عدم انتشار المواصلات العامة بشكل كبير، موضحًا أنه لا ينصح بالمستعمل أبدًا؛ لأن السوق يشكو من الخلل في عدة أنواع؛ وبالتالي الأفضل هي السيارة الجديدة بغض النظر عن “البرستيج” وعلى قدر المال المتاح، بحسب وصفه.

ولفت إلى أنه يقود سيارة صيني؛ لأن السيارات الموجودة في السوق جميعها ماركات كبيرة؛ لأن الصين مهما كانت تشتري حقوق إنتاج 3 محركات يابانية، والآن معظمهم يعتمد على تكييف ياباني ومكونات أخرى مع قطع غيار ألمانية، وهي سيارات متوقع لها مستقبل طيب في السعودية.





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