سؤال وجواب.. إليك كل ما تود معرفته عن تطبيق “تباعد” الجديد

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أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، تطبيق تباعد؛ لمساندة الجهود الحكومية في مواجهة فيروس كورونا، وبهدف إشعار مستخدميه حال مخالطتهم لمُصابين بالفيروس.

ويتيح التطبيق -الذي يعمل أيضا على البلوتوث – إمكانية إبلاغ مستخدميه بإشعار أنهم ربما يكونون بالقرب من شخص مصاب بكورونا، لاتخاذ الاحتياطات اللازمة والإبلاغ عن أي حالة مخالطة من خلال التطبيق، كما يحذر الأشخاص الذين قد يصابون نتيجة الاختلاط بأشخاص ثبتت إصابتهم.

وتضمنت الأسئلة الشائعة عن التطبيق:

س- ماذا أفعل في حال إشعاري بأني كنت على مقربة من شخص مصاب بكورونا؟

إذا خالطت شخصاً مصاباً بالفيروس، فإن “تباعد” سيشعرك على هاتفك الذكي وتوجيهك لإكمال البيانات اللازمة، والتي تحتوي على (رقم الهوية، رقم الجوّال، تاريخ الميلاد، والاستمارة الصحية) وإرسالها لوزارة الصحة لعمل اللازم.

س- على مَن يجب استخدام تطبيق تباعد؟ وهل يتطلب وجود اتصال بالإنترنت؟

تطبيق تباعد متاح للاستخدام من الجميع، ولا يحتاج إلى إنترنت في الغالب؛ لأنه يعمل على البلوتوث ويحفظ البيانات على الجهاز، لكنه يحتاج الإنترنت عند فتح التطبيق لاستقبال التحديثات، الإشعارات، وعند إرسال البيانات والاستبيانات الصحية.

س- هل أحتاج إلى إبقاء تقنيه البلوتوث والإشعارات قيد التشغيل؟

نعم، تطبيق تباعد يحتاج إلى تفعيل البلوتوث لمشاركة معرّفاتك العشوائية خلال الـ 14 يوماً الماضية، لمساعدتنا على تحديد مَن يجب إعلامه بأنه ربّما قد خالط مصاباً بالفيروس، كما سيبلغك فوراً في حال تأكدت إصابة شخص تواصلت معه خلال الـ 14 يوماً الماضية.

س- في حال تم تأكيد إصابتي بالفيروس، هل يجبرني التطبيق على إرسال بياناتي؟

في حال كانت نتيجة فحصك إيجابية، فيعطيك التطبيق حريّة مشاركة هذا التشخيص من عدمه، فالمشاركة ستُساعد الأشخاص الذين خالطتهم على تلقي إشعارات تنبيهية والتعاون سوياً على احتواء انتشار الفيروس.

س- من أين يمكنني تنزيل التطبيق؟

تطبيق تباعد متوفر للتنزيل على هاتفك الذكي من خلال منصات التطبيقات (أبل ستور – وجوجل بلاي) السعودي، البريطاني، والأمريكي.

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س- هل خصوصيتي محمية؟

تطبيق تباعد لا يحتاج إلى معرفة هويتك أو الأشخاص الذين قمت بالتواصل معهم ولا يقوم بتتبع نطاقك الجغرافي لضمان حماية خصوصية المستخدمين.

س- هل تحديث التطبيق إجباري؟

نعم، للتأكد من عمل التطبيق بشكل ممتاز والاستفادة من الخصائص والمميزات المضافة حديثاً للتطبيق.

س- هل يحتاج تسجيل دخول للاستفادة من التطبيق؟

التطبيق لا يتطلب تسجيل دخول أو تعريف مستخدم، فقط يحتاج منك تعبئة إستمارة صحية عند الدخول للتطبيق لأول مرة.

س- ما الهدف من التطبيق؟ وهل يتطلب حساباً في أبشر؟

التطبيق يهدف إلى المساعدة على احتواء انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) بإشعار الأشخاص الذين خالطوا أشخاصاً ثبتت إصابتهم بالفيروس، ولا يتطلب حساباً في أبشر، كما أنه مجاني.

س- هل يعمل التطبيق على الأجهزة المعدلة (جلبريك/ روت)؟

لا، التطبيق لا يعمل على الأجهزة المعدلة (جلبريك/ روت).

س- هل من الممكن استخدام التطبيق للمواطن الذي هويته منتهية أو ليس لديه هوية؟

نعم، التطبيق متاح للجميع ولا يحتاج إلى تعريف المستخدم بنفسه، ويستطيع المواطن صاحب الهوية المنتهية أو من ليس لديه هوية استخدام التطبيق.

س- هل من الممكن استخدام التطبيق لمن لديه إيقاف خدمات؟

نعم، التطبيق متاح للجميع، ويستطيع المواطن الذي لديه إيقاف خدمات استخدام التطبيق.

