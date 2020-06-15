حملة واسعة لمقاطعة “نتفليكس” بعد بث فيلم عن ” الدوسري” ووصفه بـ”الطالب صانع القنابل”!

︎ :

.



دعا نشطاء إلى مقاطعة شركة ”نتفليكس“، التي تبث محتوى منوعًا عبر شبكة الإنترنت، على خلفية بث فيلم يبرر سجن المعتقل السعودي الشاب خالد الدوسري في الولايات المتحدة الأمريكية منذ العام 2011.

صدى واسع

ووجدت الدعوات صدى واسع في السعودية، خاصة وأن عدد كبير من المواطنين يعتقدون أنه بريء من التهم التي أُدين بها، ويتابعون على الدوام أي مستجدات في القضية علّها تحمل معها أملًا في الإفراج عن الشاب.

Advertisements

الطالب صانع القنابل

أما عن الفيلم فقد جاء تحت عنوان ”الطالب صانع القنابل“، وجاء في تعريف الشبكة له: “تأتي عملية شراء مشبوهة عبر الإنترنت لتساعد مكتب التحقيقات الفيدرالي ليبدأ تحقيقاته في محاولة طالب هندسة كيميائية إلحاق ضرر مروع بأمريكا“.

وأكد مغردون أن الفيلم يصور الدوسري على أنه ”إرهابي“، على الرغم من الانتقادات والشكوك التي تحيط بالحكم الصادر ضده، والذي ما زال محاميه يحاول نقضه.

مستند قانوني

من جهته، نشر سعود متعب بن قويد، محامي “الدوسري”، مستند قانوني يدعم موقفه في القضية، مرفقا معه تعليق قائلا: تخصصه إدارة أعمال أثناء القبض حتى تثبت إدانته للمشاهدين بعدم ارتباط التخصص بطلب خالد المواد الكيميائية..، هذه الوثيقة رسمية من إيميل الجامعة وتعتبر مستند قانوني يثبت تخصصه هندسة كيميائية عند القبض عليه تم الحصول عليها.