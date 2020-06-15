«الأرصاد»: أمطار رعدية ورياح نشطة في 6 مناطق خلال ساعات

نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الاثنين، إلى تعرض 6 مناطق إلى أمطار رعدية ورياح نشطة مثيرة للأتربة مما يؤدي إلى تدنٍ بمدى الرؤية الأفقية، بالمواقع المفتوحة والطرق السريعة.

جاء ذلك في تنبيهات للهيئة، عبر موقعها الإلكتروني، أوضحت خلالها أن منطقة مكة المكرمة «الجموم - العاصمة المقدسة - القنفذة - الليث – خليص»، تتعرض لرياح نشطة وأتربة مثارة بدءًا من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة السابعة مساءً.

وتشهد منطقة الرياض «الأفلاج - الحريق - الخرج - الدرعية - الدلم - الدوادمي - الرين - الزلفي - السليل - العاصمة الرياض - الغاط - القويعية - المجمعة - المزاحمية - ثادق - حريملاء - حوطة بني تميم - رماح - شقراء - ضرما - عفيف - مرات - وادي الدواسر»، رياحًا نشطة مثيرة للأتربة بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة السابعة مساءً.

فيما تتعرض منطقة الباحة، «الباحة - الحجرة - العقيق - القرى - المخواة - المندق - بلجرشي - بني حسن - فرعة غامد الزناد – قلوة» لهطول أمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية المؤثرة على مستوى الرؤية الأفقية بدءًا من الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة السابعة مساءً.

أما منطقة عسير «أبها - أحد رفيدة - الحرجة - المجاردة - النماص - بلقرن - تنومة - خميس مشيط - رجال ألمع - ظهران الجنوب – محايل»، فتشهد هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تؤدي لتدنٍ بمدى الرؤية الأفقية، بدءًا من الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة السابعة مساءً.

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وتشهد منطقة جازان «الدائر - الريث - العارضة - العيدابي - فيفا – هروب» أمطارًا رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية بدءًا من الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة السابعة مساءً.

كما تشهد منطقة القصيم، «الأسياح - البدائع - البكيرية - الرس - الشماسية - المذنب - النبهانية - بريدة - رياض الخبراء - ضرية - عقلة الصقور - عنيزة - عيون الجواء»، رياحًا سطحية نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍ بمدى الرؤية الأفقية، بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة السابعة مساءً.

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