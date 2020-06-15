ضبط مخالفي «إجراءات الوقاية من كورونا» بالأسواق ومساكن العمالة في جازان

ضبطت أمانة منطقة جازان والبلديات التابعة لها، مخالفي إجراءات الوقاية من كورونا بالأسواق ومساكن العمالة، وذلك خلال 274 جولة تفتيشية رقابية أجرتها، ضمن الجهود والخدمات التي تقدمها بمختلف محافظات ومراكز وقرى المنطقة.

وأوضح أمين منطقة جازان «نايف بن مناحي بن سعيدان»، أن تلك الجهود والأعمال شملت 268 جولة رقابية للمراقبين الصحيين، و6 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، جرى خلالها إغلاق منشأتين بسبب وجود حالات مؤكدة بفيروس كوفيد - 19، وضبط مخالفات تضمنت 3 مخالفات في مساكن العمالة، و14 مخالفة لبعض الأسواق والمراكز التجارية لعدم التزامها بالتدابير الصحية الوقائية المرتبطة بفيروس كورونا، وإصدار مخالفة لمزاولة أنشطة من المحال غير المستثناة، و17 مخالفة من الأنشطة المستثناة المزاولة للنشاط خلال ساعات منع التجول.

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وبين أمين المنطقة أن الأمانة والبلديات التابعة رفعت 2540 طن نفايات، وأزالت 645 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات، وصادرت 738 كيلو جراماً من المنتجات المخالفة وغير الصالحة، فضلاً عن غسل وتطهير وتعقيم 124 موقعاً في مختلف الأماكن، وتطهير وتعقيم 271 من الآليات والمعدات والحاويات، حيث تم استخدام 19830 لتراً من المعقمات والمطهرات بعد التخفيف، مشيراً إلى أن تنفيذ هذه الأعمال جاءت بتوجيهات الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، ونائبه، وبمتابعة مباشرة من وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل، لتكثيف الحملات الاحترازية والوقائية حرصاً على صحة وسلامة المواطن والمقيم.

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