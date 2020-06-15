ضمن جهود الحد من انتشار فيروس كورونا

كثفت أمانة منطقة الحدود الشمالية، أعمال الإصحاح البيئي بقرية حزم الجلاميد، برش المبيدات وتعقيم وتطهير الشوارع والأرصفة وحاويات النظافة. يأتي ذلك ضمن جهود الأمانة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»، حيث أجرت الفرق الرقابية بالأمانة، جولات رقابية على المحال الغذائية والمطاعم للوقوف على التزامها بالتنظيمات الاحترازية وتطبيق الاشتراطات ووسائل السلامة لضمان توفير بيئة آمنة. اقرأ أيضًا: وزارة السياحة تحث نزلاء الفنادق بالإبلاغ عن حالتهم الصحية عند ظهور أعراض تنفسية لديهم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمانة الحدود الشمالية تُكثف أعمال التعقيم والتطهير بحزم الجلاميد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.