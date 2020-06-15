حساب المواطن يوضح كيفية إضافة العوائد المالية للمستفيدين

عبر أيقونة الدخل الشهري..

أوضح برنامج حساب المواطن، كيفية إضافة المستفيدين للعوائد المالية، عند تسجيل البيانات عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج. وقال البرنامج، عبر تويتر، ردًا على تساؤل أحد المستفيدين، إنه بحالة ظهور أيقونة مكتوب بها «المبلغ الشهري مع البدلات»، يتم إضافة مبلغ العوائد المالية، وفي حال طرأ أي تغيير على البيانات لدى المستفيد بإمكانه التوجه لحسابه واختيار أيقونتي «تفاصيل الطلب - الإفصاح عن الدخل» وتعديل البيانات التي تتم دراستها بشكل دوري. Advertisements اقرأ أيضًا: «حساب المواطن» يوضح الطريقة الصحيحة لتسجيل دخل موظف قطاع خاص فقد عمله وتحول لـ«ساند» «حساب المواطن» يوضح طريقة إضافة عقد إيجار المستفيد إلكترونيًا لاستكمال البيانات

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