تطبيق «توكلنا»: تصريح «طبي طارئ» غير مخصص للذهاب إلى الصيدليات

أشار لاستخدام « تموين طارئ» في هذه الحالة
أوضح تطبيق «توكلنا» المعتمد من وزارة الصحة، أن تصريح «طبي طارئ» يستخدم للذهاب الى المستشفى، وليس إلى الصيدلية.
وذكر التطبيق- عبر حسابه بتويتر- في تنببه له، أن «تصريح (طبي طارئ) مخصص فقط للذهاب من المنزل إلى المنشأة الطبية (مثل المستشفى) في الحالات الطبية الطارئة، وهو غير مخصص للذهاب للصيدليات».
وتابع التطبيق قائلًا، إنه «عند الحاجة للذهاب من المنزل للصيدلية، يتم استخدام تصريح (تموين طارئ)».
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