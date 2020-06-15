الصحة تحذر من «استخدام سيئ للكمامات» يتسبب في نقل العدوى

حذّرت وزارة الصحة، من سوء استخدام الكمامات القماشية؛ لتسببه في نقل العدوى، أثناء التدابير الاحترازية المُطبقة للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

وقالت الوزارة عبر «تويتر»، إن سوء استخدام الكمامات (القماشية) قد يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالعدوى، مثل تعرُّض الكمامة للرطوبة لطول فترة استخدامها، أو إعادة الاستخدام من دون غسيل، مشيرةً إلى أهمية تعقيم الكمامات القماشية بغسلها في الغسالة، مع تفضيل الأنواع القطنية.

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ونوَّهت الوزارة بأهمية معرفة كيفية وضع الكمامة، بحيث تتناسب مع جانبي الوجه والذقن وتكون مزوَّدة ومؤمنة بخيط يلتف حول الأذن لإحكام ربطها، وتشمل طبقات متعددة من القماش، على أن تسمح بالتنفس بأريحية وتكون قابلة للغسل من دون تلف.

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