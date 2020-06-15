السعودية اليوم / ألمانيا تسجل 192 إصابة جديدة بفيروس كورونا



برلين 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واس

أعلنت السلطات الطبية الألمانية اليوم تسجيل أربع وفيات و192 إصابة جديدة بفيروس

وقال المعهد المختص في رصد الوباء في ألمانيا (روبرت كوخ) في إيجاز صحفي إن الأعداد اليومية الجديدة للوفيات ترفع العدد الإجمالي لحالات الوفاة إلى 8791 حالة فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 186461 حالة.

وأضاف المعهد أنه تم تسجيل 400 حالة شفاء جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين من المرض حتى الآن إلى 172600.

// انتهى //

09:25ت م

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برلين 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واسأعلنت السلطات الطبية الألمانية اليوم تسجيل أربع وفيات و192 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) .وقال المعهد المختص في رصد الوباء في ألمانيا (روبرت كوخ) في إيجاز صحفي إن الأعداد اليومية الجديدة للوفيات ترفع العدد الإجمالي لحالات الوفاة إلى 8791 حالة فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 186461 حالة.وأضاف المعهد أنه تم تسجيل 400 حالة شفاء جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين من المرض حتى الآن إلى 172600.// انتهى //09:25ت م0015

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