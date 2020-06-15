السعودية اليوم / ليبيا تسجل 36 إصابة جديدة وحالتي وفاة بفيروس كورونا



طرابلس 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واس

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، تسجيل 36 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأوضح المركز في بيان اليوم أنه بذلك ارتفع عدد حالات الإصابة في ليبيا إلى 454 حالة بينها 381 حالة نشطة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 10 حالات، مع تعافى 63 حالة.

// انتهى //

07:21ت م

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طرابلس 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واسأعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، تسجيل 36 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا، وحالتي وفاة وحالة شفاء واحدة.وأوضح المركز في بيان اليوم أنه بذلك ارتفع عدد حالات الإصابة في ليبيا إلى 454 حالة بينها 381 حالة نشطة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 10 حالات، مع تعافى 63 حالة.// انتهى //07:21ت م0011

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