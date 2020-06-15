مستقبلي "واس" بهذا ينتهي بثنا لهذا اليوم الاثنين 1441/10/23 هـ الموافق 2020/06/15 م واس

الأحد 22 شوال 1441 هـ الموافق 14 يونيو 2020 م

05:53ت م

0227



www.spa.gov.sa/2098154 الأحد 22 شوال 1441 هـ الموافق 14 يونيو 2020 م05:53ت م0227

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مستقبلي "واس" بهذا ينتهي بثنا لهذا اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.