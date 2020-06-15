السعودية | الإسكان: مشاريع سكنية جديدة في الضواحي ذات الخدمات المتكاملة.. قريباً

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الإسكان: مشاريع سكنية جديدة في الضواحي ذات الخدمات المتكاملة.. قريباً والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:00 صباحًا, 15 يونيو 2020 م
أكد المشرف العام على وكالة التطوير العقاري بوزارة الإسكان أن هناك دراسة لقطاع الإسكان أظهرت تفضيل الأسر السعودية السكن في الضواحي ذات الخدمات المتكاملة.
وقال مازن الداوود في تصريحات نقلتها CNBC عربية بأن الدراسة التي اجريت لقطاع الإسكان أظهرت تفضيل الأسر السعودية السكن في الضواحي ذات الخدمات المتكاملة، وبما أن الإقبال على هذه المشاريع مشجع، فسيتم زيادة هذه المشاريع وسيعلن عنها خلال الفترة المقبلة.
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