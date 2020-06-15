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تقويم التعليم تبدأ التسجيل في اختباري قدرات الجامعيين وكفايات الإنجليزية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن فتح التسجيل في اختباري قدرات الجامعيين وكفايات اللغة الإنجليزية عبر مقرات الاختبارات المحوسبة.
وأوضحت هيئة تقويم التعليم، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن التسجيل متاح بدءاً من تاريخ 22/10/1441هـ الموافق 14/6/2020م.
وأضافت هيئة تقويم التعليم والتدريب أنه يمكن التسجيل في اختباري قدرات الجامعيين وكفايات اللغة الإنجليزية من خلال الرابط التالي (https://e-services.qiyas.sa).
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