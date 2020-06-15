هل يمكن استخدام تطبيق تباعد حال انتهاء الهوية الوطنية؟

2020-06-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

تفاعل تطبيق تباعد مع العديد من التساؤلات والاستفسارات ومنها هل من الممكن استخدام التطبيق للمواطن الذي هويته منتهية أو ليس لديه هوية؟

وأكد التطبيق أنه متاح للجميع ولا يحتاج إلى تعريف المستخدم بنفسه، ويستطيع متابعات الخليج 365 صاحب الهوية المنتهية أو من ليس لديه هوية استخدامَ التطبيق لبعض الخدمات التي تحتاج إلى إدخال رقم الهوية، مثل اطلب المساعدة وأبلغ الآخرين.

وكانت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” قد أعلنت في وقت سابق، عن إطلاق تطبيق “تباعد” لإشعار المستخدمين في حال مخالطة شخص تم تأكيد إصابته بفيروس كورونا خلال الـ ١٤ يومًا الماضية.

جاء ذلك انطلاقًا من حرص حكومة المملكة العربية السعودية على الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين من خطر انتشار فيروس كورونا في السعودية.

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واعتمدت وزارة الصحة المعايير الصحية التي طُوّر تطبيق (تباعد) بناءً عليها بموجب النظام الصحي ولوائحه التنفيذية في (المملكة العربية السعودية)، وستخضع خصائص هذا التطبيق ووظائفه لأي تعليمات إضافية تصدر إنفاذًا للأنظمة والأحكام في المملكة.

ويأتي هذا؛ لتحقيق الغاية الصحية والسلامة المتوخاة من تطوير التطبيق عبر إشراك الأفراد في السيطرة على تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، والحد من التوسع في انتشاره، وسعيًا إلى الخفض التدريجي للقيود المفروضة على الحياة الاجتماعية والأنشطة الأخرى.

ويعتبر تطبيق (تباعد) وسيلةً لإشعار المخالطين للمصابين بفيروس كورونا المستجد؛ حيث يمكن للأفراد تحميل التطبيق واستخدامه لتحقيق الغاية الصحية التي طُوّر لأجلها.

ويرسل التطبيق بيانات معرّفات مموهة إلى الجوالات الذكية المستخدمة للتطبيق، التي سُجلت خلال فترة الاختلاط بمصاب فيروس كورونا المستجد، مصحوبةً ببيانات أجهزة الأشخاص المصابين، وذلك حسب سياسات شركتي (قوقل وأبل) العالميتين، مع الحفاظ على كامل خصوصية المستخدمين.

كما يمكِّن التطبيق المستخدم من الحصول على الإشعارات المباشرة والاستباقية حال اكتشاف أي إصابة مسجلة؛ لغرض طلب الدعم الصحي المباشر من وزارة الصحة (في المملكة العربية السعودية).

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