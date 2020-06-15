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الندوة العالمية توزع السلال الغذائية على الطلاب الجامعيين في السنغال
يهدف المشروع إلى إحياء مبدأ التكافل والتراحم بين الناس
متابعات الخليج 365 - الرياض
نفذ مكتب الندوة العالمية في السنغال مؤخرا مشروع توزيع السلال الغذائية على (460) طالباً جامعياً في مركزي أحمد بطي الإسلامي ومركز ابن تيمية في منطقة سيبختان في ضواحي العاصمة داكار.
ويهدف المشروع إلى إحياء مبدأ التكافل والتراحم بين الناس ومساعدة الفقراء والمحتاجين والتخفيف من آلام الأسر التي تعاني قلة ذات اليد وضيق المعيشة، كما يسهم في مساعدة المحتاجين من الطلاب الجامعيين.
وقد ثمن هؤلاء الطلاب جميعاً العطاء السخي للمملكة للمحتاجين في كل مكان، وكرم المحسنين الذين لا يتوانون عن تلبية نداء الدعم والإغاثة لإخوانهم في الإنسانية.
وتواصل الندوة العالمية جهودها في العناية بتوزيع السلال الغذائية في العديد من دول القارة الأفريقية حيث تفتقر قطاعات كبيرة وشرائح متعددة إلى المواد الغذائية والصحية، خاصة في الفترة الراهنة في ظل انتشار جائحة كورونا.
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